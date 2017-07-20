النيابة العامة تعلن عقوبة نشر ما يمس القيم والآداب على الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

النيابة العامة تعلن عقوبة نشر ما يمس القيم والآداب على الانترنت
حذرت النيابة العامة من إنتاج أَي شئ يمس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، ونشره على الشبكة المعلوماتية الإنترنت.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية يعد جريمة معلوماتية يُعاقب مرتكبها بالسجن بمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11481 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل يشمل هذا من تصله رساله ويعيد ارسالها ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8611 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلم بيوضحون كل شي