الإطاحة بسيدة أعمال وسائق حاولا تهريب 15 مليون ريال لخارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية بمحافظتي تيماء وجدة، أطاحت بسيدة أعمال وسائق أردني لاتهامهما بمحاولة تهريب نحو 15 مليون ريال إلى خارج المملكة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على السائق الأردني في أثناء قيادته حافلة مخصصة للتبريد وعثرت بداخلها على 4 حقائب كبيرة بها 14 مليونا و950 ألف ريال يحاول تهريبهم إلى مدينة العقبة الأردنية، ووجهت السلطات تهمة نقل أموال بطريقة غير مشروعة.

وأَافت أن السائق اعترف خلال التحقيقات بنقله الأموال لصالح سيدة أعمال غير سعودية تقيم في محافظة جدة بإيصالها إلى محل صرافة بمدينة العقبة، مضيفةً أن الجهات الأمنية ضبطت السيدة صاحبة الأموال وأودعتها سجن تبوك، لحين إحالتها إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات.