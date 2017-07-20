بالفيديو.. خادم الحرمين: حق المواطن أهم من حق الملك - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد فيه إن حق المواطن أهم من حق الملك، قائلا: ” يهمني حق المواطن أهم من حق نفسي “.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مواطنين، ويوجه لهم ألفاظا غير لائقة.