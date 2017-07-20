بالفيديو.. خادم الحرمين: حق المواطن أهم من حق الملك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خادم الحرمين: حق المواطن أهم من حق الملك
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد فيه إن حق المواطن أهم من حق الملك، قائلا: ” يهمني حق المواطن أهم من حق نفسي “.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مواطنين، ويوجه لهم ألفاظا غير لائقة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقك يا ملك العدل في الدنيا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
اسمع عنه العدل حتى وهو كان امير للرياض قبل يصير ملك
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يطول بعمرك ويمدك الصحة والعافيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 59 دقيقة
ويساعدك بساعدك الايمن الامير محمد بن سلمان ولي العهد الامين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11474 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يطول بعمرك ويمنحك الصحه والعافيه