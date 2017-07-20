مقتل 50 حوثيا حاولوا تنفيذ هجمات على جازان ونجران - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قتلت القوات السعودية، مساء أمس الأربعاء، أكثر من 50 عنصرا حوثيا خلال التصدي لهجمات نفذتها ميليشيات حوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح قبالة جازان ونجران.

وأفادت قناة ” العربية “، بأن القوات تصدت لهجوم حوثي على 3 محاور قبالة الغاويه والدفينيه وجبل دخان بمنطقة جازان، موقعةً أكثر من 20 قتيلاً في صفوف الحوثيين من خلال اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمدفعية.

وأضافت القناة أن غرفة العمليات المشتركة في منطقة نجران رصدت تحركات مجموعة حوثية مكونة من نحو 70 عنصراً نحو الحرم الحدودي قبالة مركز سقام، موضحة أن مروحيات الأباتشي بمساندة الدبابات تمكنت من قتل أكثر من 30 عنصراً منهم وتدمير عدد من المركبات العسكرية.