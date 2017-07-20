مقتل 50 حوثيا حاولوا تنفيذ هجمات على جازان ونجران - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل 50 حوثيا حاولوا تنفيذ هجمات على جازان ونجران
قتلت القوات السعودية، مساء أمس الأربعاء، أكثر من 50 عنصرا حوثيا خلال التصدي لهجمات نفذتها ميليشيات حوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح قبالة جازان ونجران.
وأفادت قناة ” العربية “، بأن القوات تصدت لهجوم حوثي على 3 محاور قبالة الغاويه والدفينيه وجبل دخان بمنطقة جازان، موقعةً أكثر من 20 قتيلاً في صفوف الحوثيين من خلال اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمدفعية.
وأضافت القناة أن غرفة العمليات المشتركة في منطقة نجران رصدت تحركات مجموعة حوثية مكونة من نحو 70 عنصراً نحو الحرم الحدودي قبالة مركز سقام، موضحة أن مروحيات الأباتشي بمساندة الدبابات تمكنت من قتل أكثر من 30 عنصراً منهم وتدمير عدد من المركبات العسكرية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11475 ] نشر منذ 1 ساعة
الى جهنم وبئس المصير ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
منصورين يا رجال امننا
والله يهلك الحوثي وصالح ومن معهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
ادفنوهم ياربعنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
كلاب تهرم كل شوي على الحد
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
جعل كل مصاب من عسكرنا الشفاء العاجل ومن يستشهد يدخله ربي عليين