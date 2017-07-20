محكمة الاستئناف تصادق على حبس وجلد مقيم لإحراقه جسد مواطنة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمكة صدقت على حكم صادر من المحكمة الجزائية في جدة بحبس مُقيم 19 شهراً وجلده 30 جلدة لاتهامه بالاعتداء على زوجته المواطنة وتكبيلها وإشعال النار في جسدها.

وأوضحت المصادر، أن الزوح حاول إحراق زوجته بسكب البنزين عليها وإشعال النار في جسدها، وذلك عندما شك في سلوكها واتهامه إياها بالخيانة الزوجية، حيث اصطحب زوج المواطنة أحد أصدقائه إلى منزله وقام بضرب زوجته وتوجيه تهمة الخيانة لها، طالباً منها الاعتراف بارتكاب الجريمة، لافتةً إلى أن الزوجة أنكرت هذا الأمر أمامه، ليرد الزوج بربطها وسكب البنزين عليها محاولاً حرقها، قبل أن يتدخل صديقه ويطفئ النار.

وقالت المصادر إن الزوجة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية والثالثة العميقة بنسبة ٤٠% من الجسم، كما أجريت لها عمليات عديدة، موضحة أن النيابة العامة أحالت ملف القضية للمحكمة الجزائية بجدة قبل أن تصدر الأخيرة حكمها النهائي والمصدق عليه مؤخراً من محكمة الاستئناف بسجنه 19 شهراً وجلده 30 جلدة، إلى جانب سجن معاونه 8 أشهر وجلده ٢٠ جلدة.