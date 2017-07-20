محكمة الاستئناف تصادق على حبس وجلد مقيم لإحراقه جسد مواطنة - صحيفة صدى الالكترونية

محكمة الاستئناف تصادق على حبس وجلد مقيم لإحراقه جسد مواطنة
كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بمكة صدقت على حكم صادر من المحكمة الجزائية في جدة بحبس مُقيم 19 شهراً وجلده 30 جلدة لاتهامه بالاعتداء على زوجته المواطنة وتكبيلها وإشعال النار في جسدها.
وأوضحت المصادر، أن الزوح حاول إحراق زوجته بسكب البنزين عليها وإشعال النار في جسدها، وذلك عندما شك في سلوكها واتهامه إياها بالخيانة الزوجية، حيث اصطحب زوج المواطنة أحد أصدقائه إلى منزله وقام بضرب زوجته وتوجيه تهمة الخيانة لها، طالباً منها الاعتراف بارتكاب الجريمة، لافتةً إلى أن الزوجة أنكرت هذا الأمر أمامه، ليرد الزوج بربطها وسكب البنزين عليها محاولاً حرقها، قبل أن يتدخل صديقه ويطفئ النار.
وقالت المصادر إن الزوجة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية والثالثة العميقة بنسبة ٤٠% من الجسم، كما أجريت لها عمليات عديدة، موضحة أن النيابة العامة أحالت ملف القضية للمحكمة الجزائية بجدة قبل أن تصدر الأخيرة حكمها النهائي والمصدق عليه مؤخراً من محكمة الاستئناف بسجنه 19 شهراً وجلده 30 جلدة، إلى جانب سجن معاونه 8 أشهر وجلده ٢٠ جلدة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11474 ] نشر منذ 1 ساعة
مقيم ويعتدي على زوجته المواطنه بالحرق
هذا المفروض يحرق ويعاقب بنفس ما فعلها معها
اما صديقه ماله علاقه في الموضوع بل هو من انقذ الزوجه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17577 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي وحدة من فوائد تزويج الأجانب
ولسع مابعد شفتوا شي🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوله بس 19شهر محاولة قتل
اشك في الخبر
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17577 ] نشر منذ 56 دقيقة
شوفوا أغلب الأزواج الشكاكين
هذيلن كان عنده بلاوي قبل يتزوج
وحاجات على قولة المصريين
متلتلللللله
بنات ولعب ووووووووو
فيشوف الناس بعين طبعه
يحسب انهم كلهم سواء
والزوجة هذي اكيد انها من نفس جماعتة
اللهم الجنسية
فتستاهل لأنها تزوجت منه ولا سألت عنه
ولا عن ماضية
وهذا هو
قلبها حبة شواية
ويمكن لولا الله ثم صديقة كان خلاها حبه على الفحم
انا دايم اقول واكرر
يااخوان مو اي واحد تزوجه
يخي فصفصه مزبوووو ط
انشد عنه وعن حياته وعن صلاته فالمسجد
هذا زواج مو بيع وشراء فسيارة
لاترمي بنتك او اختك
مع واحد مايخاف الله
مايصلي ولا خريج سجون ولا راعي سوابق
ومخدرات
لكن الشكوى لله
لو في أهلها خير ماكان تمادى هالزوج الأجنبي معها
والله لو يدري ان وراها رجال
ماقدر يرفع عينه حتى عليها
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 19 دقيقة
حسبي االله عليه من زوج