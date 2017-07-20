موراتا يصدم جماهير ريال مدريد بعد اقترابه للرحيل إلى تشيلسي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

قال الإسباني ألفارو موراتا، إنه لن يعود إلى صفوف ريال مدريد مجددًا، وذلك بعد اقترابه من التوقيع لنادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح موراتا، مساء أمس الأربعاء، ” لا أعتقد أنني سأعود لريال مدريد، أجد ذلك صعبًا و لا أفكر فيه الآن.. أنا لست خائب الأمل على أي شيء، لقد فزت بأربعة ألقاب هنا، لكن الآن أفكر فقط في ارتداء قميص تشيلسي “.

وأضاف موراتا: ” كان من الواضح أن الهدف هو المغادرة، لقد كان صيفًا غريبًا و لن أهدأ حتى اجتياز الفحص الطبي.. أتمنى أن أقوم بعمل جيد في تشيلسي، سأنمو، إذا لم يكن هذا سيحدث، لم أكن لأغادر “.

وتابع: “لقد قلت لزين الدين زيدان المدير الفني للريال شكرًا جزيلًا على كل شئ وحظًا سعيدًا هذا العام”.