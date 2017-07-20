موراتا يصدم جماهير ريال مدريد بعد اقترابه للرحيل إلى تشيلسي - صحيفة صدى الالكترونية

موراتا يصدم جماهير ريال مدريد بعد اقترابه للرحيل إلى تشيلسي
قال الإسباني ألفارو موراتا، إنه لن يعود إلى صفوف ريال مدريد مجددًا، وذلك بعد اقترابه من التوقيع لنادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضح موراتا، مساء أمس الأربعاء، ” لا أعتقد أنني سأعود لريال مدريد، أجد ذلك صعبًا و لا أفكر فيه الآن.. أنا لست خائب الأمل على أي شيء، لقد فزت بأربعة ألقاب هنا، لكن الآن أفكر فقط في ارتداء قميص تشيلسي “.
وأضاف موراتا: ” كان من الواضح أن الهدف هو المغادرة، لقد كان صيفًا غريبًا و لن أهدأ حتى اجتياز الفحص الطبي.. أتمنى أن أقوم بعمل جيد في تشيلسي، سأنمو، إذا لم يكن هذا سيحدث، لم أكن لأغادر “.
وتابع: “لقد قلت لزين الدين زيدان المدير الفني للريال شكرًا جزيلًا على كل شئ وحظًا سعيدًا هذا العام”.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
روح يا بابا مايفكر كثير