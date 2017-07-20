 الأرصاد تحذر من عوالق وأتربة تحجب الرؤية في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

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الأرصاد تحذر من عوالق وأتربة تحجب الرؤية في الرياض

الأرصاد تحذر من عوالق وأتربة تحجب الرؤية في الرياض
نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من انعدام للرؤية بسبب العوالق والأتربة المثارة في المجمعة، والدوادمي، ورماح، والقويعية والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، اليوم الخميس.
وأوضحت الأرصاد، أن انعدام الرؤية بسبب العوالق والأتربة المثارة اليوم الخميس، بداء من الساعة: 00:40 وحتى الساعة: 09:00 صباحاً.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكون في عونهم

[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 53 دقيقة

اهل الربو ياخذون الحذر

[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 53 دقيقة

خصوصا الكبار والاطفال

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