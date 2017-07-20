الأرصاد تحذر من عوالق وأتربة تحجب الرؤية في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من انعدام للرؤية بسبب العوالق والأتربة المثارة في المجمعة، والدوادمي، ورماح، والقويعية والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، اليوم الخميس.

وأوضحت الأرصاد، أن انعدام الرؤية بسبب العوالق والأتربة المثارة اليوم الخميس، بداء من الساعة: 00:40 وحتى الساعة: 09:00 صباحاً.