قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين أحدهما أسير محرر - صحيفة صدى الالكترونية

قلقيلية (صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، شابين فلسطينيين من قلقيلية، أحدهما أسير محرر.

وقال مصدر أمني فلسطيني في قلقيلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر مؤمن هشام عدوان “29 عاما”، على حاجز عسكري مفاجئ وسط بلدة النبي الياس شرق قلقيلية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا، على حاجز مفاجئ نصبته على مدخل بلدة عزبة الطبيب شرق قلقيلية .