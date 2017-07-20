قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين أحدهما أسير محرر - صحيفة صدى الالكترونية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين أحدهما أسير محرر
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، شابين فلسطينيين من قلقيلية، أحدهما أسير محرر.
وقال مصدر أمني فلسطيني في قلقيلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر مؤمن هشام عدوان “29 عاما”، على حاجز عسكري مفاجئ وسط بلدة النبي الياس شرق قلقيلية.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا، على حاجز مفاجئ نصبته على مدخل بلدة عزبة الطبيب شرق قلقيلية .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17577 ] نشر منذ 3 ساعات
أنتم ياالفلسطينيين من جعلتم اليهود اسياد عليكم.
لكن مااقول الا الله يفرجها عليكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم