بأمر الملك إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برئاسة المهندس علي النعيمي، وعضوية عدد من الأسماء المرموقة علميا ومهنيا على المستويين المحلي والعالمي.

وقالت الجامعة في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إن مجلس الجامعة بتشكيله الجديد سيكون له دور أساسي في توجه ورسم السياسات للجامعة، ما يمكّنها من الاستمرار في تحقيق رسالتها والأهداف التي أنشئت من أجلها، لتكون منارة للمعرفة والتعليم التقني، لمواكبة التطورات العصرية والمجتمعية لتحقيق رؤية 2030.

وفيما يلي التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة لثلاث سنوات:

– المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، المستشار في الديوان الملكي، رئيساً.

– المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، نائباً للرئيس.

– المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، عضواً.

– المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، عضواً.

– الدكتور غسان بن أحمد السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عضواً.

– المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، عضواً.

– الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل، عضواً.

– المهندس نظمي بن عبدرب النبي النصر، رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المكلف، عضواً.

– السيد أندرو غولد، الرئيس السابق لشركة شلمبرجير، عضواً.

– الدكتورة شيرلي تايلمان، الرئيس الفخري وأستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة برينستون، عضواً.

– الدكتور محمد العريان، كبير الاستشاريين الاقتصاديين، شركة أليانز، عضواً.

– البروفيسور أليس جاست، رئيس جامعة إمبريال كوليدج، عضواً.

– البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة هونج كونج للعلوم والتقنية، عضواً.

– الدكتور نام بيو سو، أستاذ فخري بمعهد ماساتشوستس للتقنية، الرئيس السابق للمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية، عضواً.

– السيد دومينيك بارتون، المدير العام العالمي، ماكينزي آند كومباني، عضواً.

– السيد أندرو ليفيرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو للكيماويات، عضواً.

– السيد جون ثورنتون، المدير التنفيذي لشركة باريك جولد ومدير برنامج القيادة العالمية في جامعة تسينغهوا، عضواً.

– السيد جانيش كيشور، الشريك الإداري، شركة سبروس كابيتال بارتنرز المحدودة، عضواً.

– الدكتور هينري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي كابيتال الدولية وعضو مجلس إدارة جامعة ستانفورد، عضواً.

– السيدة مارلين هيوسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة لوكهيد مارتن، عضواً.

– السيد راجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك للاستشارات المالية، عضواً.