الفتح يضم مدافع الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الفتح، مساء أمس الأربعاء، ضم المدافع أحمد شراحيلي، بنظام الإعارة لموسم واحد، قادما من نادي الهلال.

وأوضحت إدارة نادي الفتح أن التعاقد مع شراحيلي جاء لما يتمتع به من إمكانيات فنية مميزة في مركز قلب الدفاع جعلته ضمن خيارات مدرب الفريق التونسي فتحي الجبال والاستعانة بخدماته، مقدمة شكرها لإدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد على تسهيلها إعارة اللاعب شراحيلي.

وأبدى اللاعب سعادته للانتقال إلى الفتح، واعداً ببذل الجهود من أجل تحقيق تطلع إدارة وجهاز فني وجماهير النادي.