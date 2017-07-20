ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي لسوريا تطورات الأوضاع بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي لسوريا تطورات الأوضاع بالمنطقة
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة، مساء أمس الأربعاء، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية إلكسندر لافرينتيف.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، بحضور رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.
علي غلام علي الهجله المطيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
إهداء لسيدي صاحب السموالملكي الامير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المعظم حفظه الله
أبيات منظومه لولي العهد محمد ابن سلمان
نبياعك ياسيدي ياحامي العرين وصمام الامان
استبشرت الجزيرة واشرقت شمس ا لوطن باامان
و أعدائنا رجفتهم صواعق من الرحمان
الله يحفظك ويحرسك ياسيدي من كل شيطان
للدين والوطن والمليك عندك رفعة الشان
أنت أسد الجزيرة حاميها من كل خائن وشيطان
والشعب بايعك وتقدمه وازدهاره بك ياابن سلمان
المواطن وخادمكم/علي بن غلام بن علي المطيري