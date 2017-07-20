ولي العهد يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي لسوريا تطورات الأوضاع بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بجدة، مساء أمس الأربعاء، مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية إلكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، بحضور رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.