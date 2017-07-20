خادم الحرمين يأمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز لاعتداءه على مواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين يأمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز لاعتداءه على مواطنين
كشفت مصادر، عن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مواطنين.
وأوضحت مصادر، أن خادم الحرمين أمر بإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم.
وأكدت المصادر، أن الملك أمر بعدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي لاتخاذ القرار الحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، ورصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.
عوص القحطاني[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعزك يامليكنا الغالي حازم بكل الامور وحفظك الله
666[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 4 ساعات
الحزم يا ابو الحزم اطال الله في عمرك
نورة[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 4 ساعات
كفوووووووووووو
ابو تركي[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 4 ساعات
وصلتني المقاطع اليوم
من اجرم ويستحق اشد عقوبه
طارق[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعزك يبو فهد
Yassr[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
الغريب من صحفنا انها ما نشرت الخبر اليوم عند انتشار المقاطع في تويتر.
ولَم اعلم لما الصمت؟
وحينما خرج خبر سلمان العدل والحزم تسابقوا لنشر الخبر.
نريد من صحفنا أن تكون منصفة وقوية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 4 ساعات
ربي يحفظك يا تاج راسنا
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 3 ساعات
اطال الله في عمرك يابوفهد
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2998 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا سلمان الحزم والعزم والعدل ربي يوفقه ويحفظه ويطول لنا بعمره😊💚
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17577 ] نشر منذ 3 ساعات
شفت المقطع الله المستعان.
الشاهين[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله .
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2002 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكم ال سعود منذ تاسيسه
الى الان لايعرف الظلم ..
شهادة حق ..
بوجود سلمان الحزم منذ ان كان اميرا للرياض
الله يعزك يابوفهد ويسدد خطاك ويرزقك الجنة
مع الابرار ..
ومافعله الامير مثله مثل اي مواطن سعودي
يتعاقب ولاتحتاج للضجة الاعلامية ..
لان مواطن مثل مثل غيره ..
الله يحفظ لنا ال سعود والشعب السعودي الكريم
حسن الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفووو والله يستاهل هو والي معه وش شايف نفسه وشلت المهايطيه الي معاه الله لايبلانا بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا سلمان الحزم والعزم والعدل ربي يوفقه ويحفظه ويطول لنا بعمره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11475 ] نشر منذ 1 ساعة
شفت المقاطع اللي انتشرت وتدل على حقارته وحقارة من معه ومن صوره وارسل المقاطع
نسى هذا الطائش اننا في زمن ابو فهد حفظه الله واطال في عمره وابقاه ذخر للبلاد والعباد
alfahd42[ عدد التعليقات: 8594 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليهم وعقابهم الاول عند ابو فهد والثاني عند رب العالمين
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه
اذكار الصباح بارك الله فيكم
الحربي[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 57 دقيقة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، تطبيق العدل على الجميع ( الحاكم والمحكوم على حد سواء) واجب شرعي .
ان سرنا على هذا النهج الالهي سننجو من عقابه – ان شاء الله، وسيتحقق الأمن والأمان ( الحقيقي) ؛ لأن الأمن
والأمان الحقيقي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق العدل بحذافيره كما أمرنا الله – سبحانه وتعالى.
في قادم الأيام ، نحن في أمس الحاجة لسماع خبر قطع يد السارقين والسارقات كما أمرنا الله- سبحانه وتعالى.
مع وافر المحبة .
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9422 ] نشر منذ 47 دقيقة
اصبحنا واصبح الملك لله
كيف اشوف المقطع 🤔
الله يحفظ ابوفهد ويطول بعمره يارب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11475 ] نشر منذ 31 دقيقة
المقاطع منتشره بكثره
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 22 دقيقة
شهادة حق
المعروف عن سلمان العزم والحزم حفظه الله انه رَجُلٌ لا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياليتني ماشفت المقطع كله كوم وسبه لامه في قبره وانه ليفعل الفاحشة فيها بقبرها كوم مع اعتذاري للقراء بعدم ذكر اللفظ كما قال السافل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11475 ] نشر منذ 9 دقائق
مقاطع سخيفه جدا حتى تلفظ على النسوان اللي طردهم بالفاض بذيئه والاعتداء على كل واحد من مرافقيه بالضرب