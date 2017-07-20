خادم الحرمين يأمر بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز لاعتداءه على مواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الناصر(صدى):

كشفت مصادر، عن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على مواطنين.

وأوضحت مصادر، أن خادم الحرمين أمر بإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم.

وأكدت المصادر، أن الملك أمر بعدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي لاتخاذ القرار الحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، ورصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.