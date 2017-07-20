" أرامكو ساسرف " تعلن عن وظيفة شاغرة في الجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ ساسرف ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة فنية شاغرة، بمسمى “ فني أول الاهتزاز ” ، وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادات الدبلوم في أعمال الصيانة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16/ 9/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنــــــــا.