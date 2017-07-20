استئناف مكة تقضي بالسجن والجلد لرجل حرق جسد زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صادقت محكمة الاستئناف بمكة على حكم المحكمة الجزائية بجدة، بسجن زوج سنة وسبعة أشهر، وجلده ٣٠ جلدة، بعد اعتدائه على زوجته بتكبيلها وإحراقها بمادة بترولية بتهمة الخيانة الزوجية قبل نحو عام تقريبًا، لوساوس انتابته بأنها تخونه مع شخص آخر.

وكان الزوج يرافقه صديقه، ودخل على زوجته وضربها واتهمها بخيانته وطلب منها الاعتراف بعملها، وعند رفضها تلك التهم، سحبها وأغلق الغرفة عليها وربطها وسكب البنزين عليها وسط صراخ منها واستغاثة، وبعدها تدخل صديقه وجلب الماء وأطفأ النار، وأصيب بحروق بسيطة، وغادر الموقع.

وبعد تحقيقات النيابة العامة، أحيل ملف القضية للمحكمة، ووجهت للزوج تهمة تكبيل زوجته وسكب البنزين عليها وإضرام النار بجسدها، واعترف بذلك، وحكم عليه سنة وسبعة أشهر وسجن معاونه ثمانية أشهر وجلده ٢٠ جلدة.

وكانت القضية برزت قبل مدة على مواقع التواصل قبل أشهر، وطالب المغردون حينها بمحاسبة الزوج بعد محاولة شروعه في قتل زوجته.