بالصور.. المقتنيات والقطع الأثرية النادرة للحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، صور توثق مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة، وذلك بعد إتمام العام الثامن عشر على إنشائه، كأهم المعالم التي تحكي تاريخ الحرمين الشريفين وعمارته على مر العصور.

وأوضحت الرئاسة أن المعرض يتكون من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات الثمينة المختلفة، والتي تشمل المخطوطات والنقوش الكتابية وقطعاً أثرية تُعد الأثمن ومجسمات معمارية وصوراً فوتوغرافية نادرة، منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى عمارة حكام المملكة.

وتتوزع أقسام المعرض على قاعة للاستقبال، وقاعة المسجد الحرام، وقاعة الكعبة المشرفة، وقاعة الصور الفوتوغرافية، وقاعة المخطوطات، وقاعة المسجد النبوي، وقاعة زمزم، كما يحتوي المعرض على مقتنيات نادرة، من أهمها عمود من أعمدة الكعبة المشرفة يعود تاريخه لعام 65هـ.

ويضم المتحف ضمن مجموعته الأثرية أعمدة الكعبة المعظمة بقواعدها الخشبية والتاج، والتي تعود إلى عهد الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير عام 65هـ ، وقاعدة حجرية كانت تقوم عليها الأعمدة، وهلالاً نحاسياً يعود للعام 1299هـ، وسوراً نحاسياً كان يُستخدم على إحدى نوافذ المسجد النبوي الشريف، والذي يعود تاريخه إلى العهد السعودي.