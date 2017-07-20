⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس السوداني يزور المسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زار فخامة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، أمس الأربعاء، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، رئيس اللجنة الفنية والخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب، ومساعد قائد قوة أمن المسجد المقدم عبدالله بن عايد الحربي، وعددٌ من المسؤولين.

وأدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الثلاثاء، مناسك العمرة .

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد عبدالله العصيمي، وعدد من المسئولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .