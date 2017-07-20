السفارة السورية فى بيروت تثني على موقف الرئيس اللبناني - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قالت السفارة السورية في بيروت، إن وسائل الإعلام تناولت مؤخرا مسألة تعرض المواطنين السوريين العاملين في لبنان لسوء المعاملة وممارسات غير لائقة وصلت إلى حد فرض العمل ” سخرة ” ، وترى السفارة في هذا انتهاكا للقيم والأعراف وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين .

وأهابت السفارة في بيان لها اليوم، بالجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع.

وأثنت السفارة فى بيان لها اليوم ، على موقف الرئيس اللبناني ميشال عون ودعوته الى نبذ التحريض والتعبئة ضد النازحين السوريين ، وتطمئن السفارة الجميع الى أنها تابعت الأمر مع الجهات المعنية، ولقت تعاونا وتجاوبا.

واكدت السفارة أنها تتابع أمور مواطنيها دائما ولا تدخر جهدا للقيام بكل ما من شأنه المحافظة على كرامة المواطنين السوريين وحقوقهم، مع الحفاظ على العلاقة الأخوية بين الشعبين والدولتين.