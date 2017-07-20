مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستأنف عمله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صرَّح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أن الوزير المشرف العام على المجمع، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، يتابع العمل المنوط بالمجمع، ويزود أمانة المجمع بملاحظاته وتوجيهاته.

وأشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات في مقر الوزارة، ومقر المجمع، والتقى بالعاملين فيه، واستمع لآرائهم، وزَوَّدهم بتوجيهاته وملاحظاته، وأكد مزيداً من هذه اللقاءات حرصاً على تنفيذ ما وَجَّه إليه المقام الكريم، بمضاعفة الإنتاج، وتميزه كماً ونوعاً.

وأضاف آل الشيخ أنه سيتم الاستفادة من العاملين السابقين في المجمع، وبخاصة المتميز منهم والجادّ، وسيتم اختيارهم وفق معايير وضوابط دقيقة من قِبَلِ لجنة مكونة في المجمع بموافقة الوزير، ولجنة أخرى كوَّنها في الوزارة من كبار موظفيها لترشيح من يتم اختيارهم.