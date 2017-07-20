بالفيديو.. اغتصاب فتاة حتى انفجار الرحم على أصوات أفلام إباحية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. اغتصاب فتاة حتى انفجار الرحم على أصوات أفلام إباحية
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناجيتان عراقيتان، تكشفان تفاصيل العذاب الذي تعرّضتا له، خلال خطفهما من قبل تنظيم ” داعش ” الإرهابي.
وسردت شابة، تفاصيل الخطف في العراق، إضافةً الى اختفاء عائلتها، وفصل النساء عن الرجال في المدرسة.
وتحدّثت الشابة العراقية الثانية عن اغتصابها، حتّى انفجار الرحم، على أصوات أفلام إباحية، إضافةً الى حرقها بالسجائر.
إحدى ضحايا داعش في مقابلة مع برنامج نداء
"اغتصبوها حتى انفجر الرحم!"… شاهد ماذا تقول ضحايا داعش
Posted by Alhurra قناة الحرة on Monday, July 17, 2017
سلطان[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على الظالمين
رعد[ عدد التعليقات: 576 ] نشر منذ 47 دقيقة
مرضى نفسييين وحطوا حرتهم في المسكينه يحسب كل الامور جهاد -الله يكفينا شرهم شوهوا صورة الاسلام والمسلمين-
أنا أنا[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 22 دقيقة
كلهم……… اول