بالفيديو.. اغتصاب فتاة حتى انفجار الرحم على أصوات أفلام إباحية - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناجيتان عراقيتان، تكشفان تفاصيل العذاب الذي تعرّضتا له، خلال خطفهما من قبل تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وسردت شابة، تفاصيل الخطف في العراق، إضافةً الى اختفاء عائلتها، وفصل النساء عن الرجال في المدرسة.

وتحدّثت الشابة العراقية الثانية عن اغتصابها، حتّى انفجار الرحم، على أصوات أفلام إباحية، إضافةً الى حرقها بالسجائر.