بالصور..بوتين يستعين بقرون الغزلان للمحافظة على صحته الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادرو روسية ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحم في الدماء المُستخرَجة من قرون الغزلان.

ويرجع السبب إلى اعتقاد بأن هذا التقليد القديم، يعد بمثابة إكسير من التستوستيرون يحسن صحة الذكور وقوتهم الجنسية.

وكان قد سأل بوتين البالغ من العمر 64 عامًا عن الفوائد الطبية لمستخلص قرون المارال أو الغزلان الحمراء قبل عقد من الزمان، كما أن رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف يحب استخدام هذا التقليد الذي يتضمن الاستحمام في الدماء.

ووفقًا للتقارير، قبل زيارته لجبال التاي العام الماضي، تم إعداد حوالي 70 كيلوغرامًا من قرون الغزلان للزعيم الروسي ليأخذ حمامه الصحي، ويقال إن الرئيس قد زار جبال التاي مرات عديدة في العقد الأخير، وأحيانًا حتى عدة مرات في السنة كما استشار الخبير الطبي لدماء المارال ألكسندر زويكوف.

من جانبهم، أدان نشطاء الرفق بالحيوان هذه الممارسة “ البربرية ” التي تتضمن قطع قرون الغزلان دون مخدر لاستخراج الدم، الذي يُطلق عليه اسم الفياغرا الطبيعية.