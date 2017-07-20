6 أشياء إحذريها عند لقائك الأول بشريك حياتك - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يعد أول لقاء بين الشريكين محطة مهمة في حياتهما، حيث يحدد هذا اللقاء مصير العلاقة بينهما ومدى استمراريتها، كما يترك انطباعات عديدة لدى الثنائي.

نقدم مجموعة من التصرفات التي يجب عليك تجنبها خلال لقائك الأول بشريك حياتك. إليك 6 أشياء إحذريها عند لقائك الأول بشريك حياتك:

1- لا تتألقي بشكل مبالغ فيه حتى لا تظهرى بشكل مبتذل، وابتعدي عن المكياج الكثيف لأنه أول ما يزعج الرجل المكياج الكثير.

2 – لا تشعريه أنك بحثت عنه وقمت بتجميع الكثير من المعلومات عنه من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، اتركيه يكشف أوراقه على الرغم من معرفتك للأشياء التي سيقولها.

3- من أكثر الأمور التي تزعج الرجل أثناء اللقاء النظر إلى هاتفك المحمول بشكل مستمر، حاولي أن تضعيه في حقيبتك ولا تخرجيه إلا للضرورة، ولا تستخديمه في وقت السكوت.

4- لا تتصلي به مباشرة أو تجيبي على اتصاله بك أو رسائله نصية بعد انتهاء اللقاء، اتركي لنفسك وقتا لتحليل المقابلة، فالرجل لا يحب المرأة التي تفرض نفسها عليه.

5- يمكنك بالطبع التحدث عن نفسك لكن يجب عدم المبالغة في ذلك، ومن الأفضل ألا تتحدثي عن علاقاتك السابقة لأنها ستزعجه وستضعفك أمامه.

6- إذا كان الرجل لم يضع خطة لما يمكنكما القيام به في هذا اليوم، لا تلتقي به قبل تحديدها فلا يفضل أن تكوني تائهة لا تعرفين إلى أين تريدين الذهاب أو كيف تريدين تمضية الوقت معه.