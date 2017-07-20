4 قواعد للخصوصية يتبعها الأزواج الناجحون - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعتبر الخصوصية بالنسبة لكل إنسان أمراً في غاية الأهمية، يجب عدم الاعتداء عليها أو تجاوزها أبداً، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للعلاقة الزوجية، حيث ينصهر الزوجان في حياة واحدة تقتضي التشاركية في كل مناحي حياتهما.

وأورد موقع فاميلي شير الإلكتروني، 4 قواعد أساسية للخصوصية يتبعها الأشخاص الناجحون في علاقتهم الزوجية على النحو التالي:

1- الكشف عن الماضي

من الضروري أن تعرف كل شيء عن ماضي شريك حياتك من إيجابيات وسلبيات. ومن المهم أن تفهم ماضيه حتى تتمكن من فهم شخصيته وطريقة التعامل معه. ويساعد معرفة ماضي شريك حياتك على تجنب المفاجآت غير السارة في علاقتك معه. وفي المقابل يجب أن يعرف شريكك كل شيء عن ماضيك لنفس الأسباب السابقة.

2- التشارك في كل شيء

يجب ألا تخاف من مشاركة شريك حياتك في كل شيء تقوم به، حتى على صعيد ما يصلك من رسائل على البريد الإلكتروني، أو تبادل كلمات سر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لأن نجاح العلاقة الزوجية يقتضي أن تسود الصراحة والوضوح بين الزوجين.

3- لا وجود للأسرار

لا يجب إخفاء أي أسرار عن شريك حياتك، فإخفاء الأسرار يعني الافتقار للثقة المتبادلة بين الزوجين. وإن أردت أن تعيش علاقة زوجية صحية ونزيهة، لا بد من إطلاع شريك حياتك على كل شيء يتعلق بك، فمثل هذا التواصل المفتوح هو ما يجلب التقارب بين الزوجين ويساعد على نجاح علاقتهما.

4- الاحترام هو المفتاح

من الضروري أن يسود الاحترام المتبادل بين الزوجين، فإن لم يسد الاحترام بين الزوجين بسبب رغبة أحدهما بالحفاظ على خصوصيته عبر الكذب أو إخفاء الأسرار، فإن هذا الأمر يعود على الحياة الزوجية بعواقب تؤثر سلباً على استمراريتها واستقرارها.