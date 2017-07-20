3 خطوات جمالية تصبح خطيرة في النهار - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تتعدد أساليب العناية بالبشرة وتصب جميعها في خانة التألق بإطلالة شابة ونضرة لا شائبة فيها. لكن في المقابل هل تعلمين أن بعض الخطوات الجمالية التي تعتمدينها بشكل روتيني تصبح تنائجها خطيرة في النهار؟! تعرّفي الى أهمها واكتشفي المخاطر التي قد تتعرّضين لها في حال طبقتها وعرضت نفسك للأشعة فوق البنفسجية.

تقشير البشرة وتبييضها بالليمون

يعتبر عصير الليمون من أهم المكونات الطّبيعية الغنية بالفيتامين C والتي تغذي البشرة، تبيّضها وتتخلّص من بقعها الداكنة وجلدها الميت. لكن في المقابل إن اعتماد الليمون كعلاج دائم لتقشير البشرة والخروج بعدها في وضح النهار يؤدي الى ظهور بقع الوجه الداكنة.

التخلص من الشعر الزائد في الجسم

إياك والتخلّص من شعر الجسم الزائد، والتعرض لأشعة الشمس فور الإنتهاء من ذلك، لأن بشرة الجسم تخسر الطبقة الأولى منها فتصبح حساسة جداً ومعرّضة للإحمرار والإلتهابات. من هذا المنطلق، طبقي هذه الخطوة في الليل شرط ترطيب البشرة جيداً قبل الخلود الى النوم. ستحصلين في اليوم الثاني على إطلالة مثالية خالية تماماً من الشوائب.

ترطيب البشرة بالزيوت الطّبيعية أو الفازلين

فئة كبيرة جداً من النساء يفضلن البقاء بعيدا عن المستحضرات الكيماوية، فيستبدلن مرطبات البشرة وكريماتها بالزّيوت الطّبيعية والفازلين، التي ينصح عدم تطبيقها والتعرّض للشمس أو لهبّ الحرارة العالية لأنها قد تسمّر البشرة وتسبب في ظهور بقعها الداكنة. لذلك، إكتفي بترطيب بشرتك في الليل أو اعتمديها ولا تخرجي من المنزل الا بعد مرور 3 ساعات على الأقل.