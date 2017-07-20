دراسة طبية : 63.6% من المصريين يعانون من الضعف الجنسى - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

اثبتت إحدى الدراسات الطبية التى أجريت فى مصر قد خلصت إلى أن 63.6% من المصريين يعانون من الضعف الجنسى .

واوضح الدكتور كمال شعير أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب الجنس وجراحاته ومؤسس الجمعية العربية لعلوم أمراض الذكورة ، أن الضعف الجنسى نتيجة: التقدم فى العمر، والإصابة بمرض السكر، وقرحة المعدة، والتهاب البروستاتا، وأعراض الاكتئاب، والإفراط فى تناول الكافيين، كما كشفت الدراسات أن نسبة كبيرة من الرجال فوق سن 35 عاما يعانون من الضعف الجنسى بنسبة 57% إلى 81%، ما يدل على أن معدلات انتشار المرض وشدة الإصابة به ترتفع مع التقدم فى العمر.

وأضاف أنه يمكن تعريف الضعف الجنسى أنه استمرار عدم القدرة على الوصول إلى الانتصاب أو الحفاظ على استمراره لفترة كافية لعملية جنسية كاملة، موضحا أنه من الممكن أن يسبب الضعف الجنسي تأثيرا جسديا وعاطفيا كبيرا على الرجل، وبالتالى على شريكته أيضا.

وقال الدكتور كمال شعير ، يعانى 16% من جميع رجال العالم فى الفئة العمرية من 20 إلى 75 سنة من الضعف الجنسى، ما يعرضهم لمشاكل وصعوبات فى حياتهم الزوجية بسبب الضعف الجنسى المستمر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 322 مليون مصاب بحلول عام 2025، وعلى الرغم من وجود علاجات فعالة، إلا أن نسبة ضئيلة فقط من الرجال المصابين بالمرض يسعون للحصول على مساعدة طبية للشفاء.

جدير بالذكر أن إحدى شركات الأدوية أطلقت اليوم عقار جديد لعلاج الضعف الجنسى باسم “فاردينافيل” أحدث علاج للضعف الجنسى بالعالم، فى مصر، ويتميز العقار الجديد بفعالية تبدأ بعد 15 دقيقة فقط من تناوله دون الحاجة للأكل قبله أو بعده، ويستهدف العقار المبتكر علاج الحالات المرضية الحرجة التى يعانى منها نحو 152 مليون رجل على مستوى العالم بما لها من تأثير كبير على الصحة الجنسية للرجال، وسعادتهم العاطفية والنفسية وعلاقاتهم الأسرية أيضًا.

نظمت إحدى شركات الأدوية مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن عقار جديد “فاردينافيل” أحدث علاج للضعف الجنسى.

وقال الدكتور كمال شعير إن هناك 152 مليون رجل على مستوى العالم يعانى من الضعف الجنسى وتوقعات بارتفاع عدد الحالات إلى 322 بحلول عام 2025، موضحا أن 16% يعانون من الضعف الجنسى.

وقال الدكتور طارق أنيس أستاذ طب وجراحة الذكورة بطب القاهرة،إن مصر من أعلى معدلات الإصابة بالسكر، فهناك نحو 8 ونصف مليون مريض السكر ومعدل البدانة مرتفع فى مصر، مشيرا إلى أن مصر ضمن أعلى نسب البدانة، حيث يعتبر السكر والبدانة من أهم مسببات الإصابة بالضعف الجنسى بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.