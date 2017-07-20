مصري يقتل والده لتشويهه سمعة والدته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب على قتل والده بطعنه نافذه بالصدر ، لسبه والدته بألفاظ بذيئة .

تلقت النيابة في مصر إخطارا بالعثور على جثة رجل مسن داخل منزله بشارع عبد الستار عبد الغفور بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وباستجواب ابنة المجني عليه، ذكرت أنها سمعت ليلة الحادث أصوات من شقة أبيها، وأسرعت إلى شقته فوجدته على سلالم المنزل غارقا فى دمائه إثر إصابته بطعنة نافذة بمنطقة الصدر، وبسؤاله عما حدث قال لها: ابني موتنى”.

وذكرت ابنة المجني عليه، أنها حاولت إسعاف أبيها إلا أنه فارق الحياة بعدها بدقائق معدودة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ودلت التحريات الأولية أن المتهم اعتاد ضرب أبيه والشجار معه لأتفه الأسباب، وليلة الحادث اعتدى عليه بالضرب وسدد له طعنة نافذة بالصدر أسفرت عن مقتله.

وأدلى المتهم باعترافاته أمام وكيل النائب العام، حيث ذكر أن والده كان دائم السب والاعتداء عليه لفظيا أمام أسرته، قائلا: “ليلة الحادث نشبت مشادة كلامية بينهما لسبب تافه، فسبه بأمه بألفاظ بذيئة، فأحضرت سكينا من المطبخ وسددت له طعنة نافذة في الصدر أسفرت عن مقتله”.

وذكر المتهم، أن والده انفصل عن أمه منذ عدة سنوات، وأنه لم يحترم انفصالهما بل كان يحرص دائما على تشويه صورتها أمامه وسبها بألفاظ بذيئة وتشويه سمعتها، وتابع: على الرغم من أنى حذرته أكثر من مرة أن هذا الأمر يسيء لي قبل أن يسيء لها، إلا أنه كان يقصد إهانتى باستمرار.