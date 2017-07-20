لأول مرة زراعة وجه كامل لامرأة في 31 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكن أطباء مستشفى “ كليفلاند كلينيك ” من اجراء عملية ذرع وجه كامل لامرأة تبلغ من العمر 21 عاما مشوهة الوجه جراء طلقة نارية.

وأفاد المستشفى بأن الجراحة التي استمرت 31 ساعة في أيار ثالث زراعة في الوجه، لكنها أول “ زرع وجه كامل ” .

شملت العملية فروة الرأس والجفون والأنف وعضلات الوجه والأعصاب والأسنان ومعظم الفك. لا تكشف هذه المؤسسة الطبية عن أسماء المرضى أو التفاصيل الأخرى بشأن حالتهم والمتبرعين لحماية خصوصيتهم.