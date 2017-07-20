إحالة متهمين باغتصاب ربة منزل وتصويرها عارية للجنايات - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية ، إحالة متهمين اثنين لمحكمة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح، وتصويرها عارية بمنطقة الساحل.

وكانت قد كشفت التحقيقات ، أن المجني عليها متزوجة بمنطقة ساحل شبرا، وتعمل في معهد التمريض، ويوم الحادث كانت تزور والدتها، وبعد انتهاء الزيارة، استوقفت “توك توك” يستقله شخص والسائق، وبعد مرور 10 دقائق، قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض في وجهها، ووضعه على رقبتها، ثم توجها إلى منطقة إمبابة تحت تهديد السلاح، وذهبا بها إلى شقة بالدور السابع، ثم جرداها من ملابسها، وتناوبا اغتصابها بعد أن تعديا عليها بالضرب.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاما بسرقة مصوغاتها، وتصويرها، حتى لا تقوم بإبلاغ الشرطة عنهما، إلا أنها توجهت فور الحادث إلى قسم الشرطة، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وأدلت لرجال المباحث بأوصاف المتهمين، وتم القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.