سائق ينتقم من آسيوية لرفضها أعطاءه رقم هاتفها - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أنتقم سائق من مديرة مطعم آسيوي لرفضها اعطاءه رقم هاتفه ، حيث قام بمهاجمتها والتحرش بها .

وكانت قد رفضت مديرة مطعم آسيوية استوقفها سائق في الطريق العام إعطاءه رقم هاتفها، ومضت في طريقها، إلا أنه قرر الانتقام منها، فتبعها إلى مقر سكنها، ثم هاجمها وتحرش بها.

وعرضت النيابة العامة، تفاصيل القضية اليوم الأربعاء، في دبي، أمام الهيئة ‏القضائية في محكمة الجنايات، حيث وجهت للسائق تهمة هتك عرض مديرة المطعم بالإكراه، مطالبة بمعاقبته بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم بالسجن.

إقرار بالإعجاب وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه شاهد المجني عليها تمشي في الشارع فأعجب بها، ثم تقدم نحوها وطلب رقم هاتفها إلا أنها رفضت ذلك ، مبيناً أنه تبعها إلى مقر سكنها ثم قرر التحرش بها.