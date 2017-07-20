جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة بالقاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

يعيش الفنان جورج وسوف حالةً من النشاط الفني، حيث أعلن أخيراً عن مشاركته في مهرجان ” الفحيص ” ، الذي ينظَّم في الأردن، ضمن فاعليات دورته السادسة والعشرين المقرّر أن تبدأ مطلع شهر آب المقبل، ويشارك في المهرجان مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العربي أبرزهم، عاصي الحلاني، وميادة الحناوي، وحسين الديك، وهمام إبراهيم.

وبعد إنهاء وسوف حفله في مهرجان ” الفحيص ” ، سيستعد لحفله في مهرجان “صفاقس” الدولي، الذي يُنظّم في دولة تونس والذي من المقرّر أن تنطلق فاعلياته يوم 25 تموز الجاري، وتحدّد حفل سلطان الطرب يوم 24 آب المقبل، واشترط وسوف عدة شروط قبل أن يوافق على المشاركة في المهرجان، منها أمور خاصة بمسرح الحفل.

ويحضّر وسوف لأغنية جديدة، سيتعاون فيها مع الملحن شاكر الموجي الذي تعاون معه من قبل في العديد من الأغنيات، وهو يعيش حالياً في القاهرة، وأُجريت العديد من المكالمات الهاتفية بينهما من أجل الاتفاق على تفاصيل الأغنية، وما زالا حتى الآن في مراحل تحضيرها.