بالصور.. تقديم هيونداي i30 Fastback بتصميم مميز رياضي و3 محركات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن هيونداي لم تكتف باطلاق سيارتها الجديدة i30N ولكنها قررت تقديم فريد جديدة في عائلة i30 كذلك وهي i30 Fastback السيارة التي تحمل سقف مميز منحني للخلف بشكل خاص ليميز خاصية Fastback ويدعم تصميم السقف المائل للخلف اسبويلر خلفي مميز مع جسم يحمل طابع رياضي خاص بطول جيد يوفر لها أن تكون سيارة مختلفة.

وتعتبر السيارة كوبيه بخمسة أبواب زودت بمداخل تهوية جديدة واضاءة LED نهارية ولمسات سوداء حول المصابيح الأمامية مع زجاج خلفي فخم وطبيعية ديناميكية متكاملة للسيارة بجانب توفير 3 ألوان داخلية و12 لون للجسم الخارجي كما تم توفير تعليق أكثر صلابة للسيارة وقل ارتفاعها عن الارض وتوفر لها عدد كبير من نظم الأمان والسلامة النشطة .

ويتوفر للسيارة محرك TGDI سعة 1.4 لتر بشاحن توربيني بقوة 138 حصان ومحرك TGDI سعة 1 لتر بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات كما سيضاف في وقت مقبل محرك 1.6 لتر من ديزل بشاحن توربيني، بقوة 108 حصان أو 134 حصان مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو 7 سرعات أوتوماتيكي.