كاظم الساهر يتوسط للصلح بين عمرو دياب وروتانا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

طوى الهضبة عمرو دياب صفحة الخلاف مع شركة ” روتانا للصوتيات والمرئيات ” ، والتي استمرت منذ عام 2015، ووصلت إلى ساحات المحاكم.

وجلس عدد كبير من نجوم الطرب العربي من بينهم كاظم الساهر وماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد وعبد المجيد عبد الله ووليد الشامي، لحل الأزمة بين دياب و ” روتانا ” ، بحضور سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة.

وانتهت الجلسة بطي صفحة الخلاف بين ” الهضبة ” و ” روتانا ” ، واحتفل جميع الحاضرين بالتصالح، وأخذوا الصور التذكارية.