TVR Griffith موديل 2018 تنطلق في أكتوبر بقوة 500 حصان تقريباً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

مرت 4 سنوات منذ أن تم الاستحواذ علي TVR التي عانت من مشاكل مالية من قبل مجموعة من رجال الأعمال برئاسة ليد ايدجار مع تجهيز اطلاق أول موديلات السيارة الجديدة في سبتمبر المقبل والسبب في اعادة احياء الشركة البريطانية هو تقديم موديل جديد كلياً وهو الموديل الذي ينتظر الجميع رؤيته.

وقد رفض ايدجار تحديد اسم الموديل الجديد المرتقب ولكن ما قاله أن السيارة الرياضية ستعمل بنظام الدفع الخلفي وستكون من سيارات الجراند تورينج مع بعض الوحي من موديلات TVR Griffith السابقة تشمل العجلات والاطارات الصغيرة مع العلم أن الشركة سجلت اسم Griffith في شهر ابريل الماضي وبالتالي من السهل أن نخمن اسم السيارة المقبلة.

وأكد أن السيارة الجديدة ستتمتع بعدادات رقمية ونظام ترفيهي بشاشة عرض تعمل باللمس مع مقصورة مميزة مع محرك فورد V8 لزيادة سرعتها وسيقل وزنها عن 1250 كجم لتكون بمعدل 400 حصان للطن في توزيع الوزن للقوة وبالتالي يتوقع أن تأتي بقوة 500 حصان .

وسيبلغ سعر السيارة 90 ألف استرليني وتأتي بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات ويمكنها التسارع في 4 ثواني مع سرعة قصوي 322 كمساعة .