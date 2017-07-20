بالصور.. أبل تبتكر منبهًا ذكيًا يراقب نومك ليوقظك في الوقت المناسب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تخطط شركة أبل لرصد أنماط النوم الخاصة بالشخص لضبط أجهزة التنبيه الصباحية حتى يحصل فقط على الكمية المناسبة من النوم.

وحصلت الشركة على براءة اختراع هذا الأسبوع لاستخدام أجهزة مثل أيفون وأبل واتش لمراقبة النوم حيث توسع أبل عملها في علوم النوم.

ويعمل الابتكار الجديد على ضبط المنبه تلقائيًا من بداية النوم من خلال استخدام بيانات خاصة تم جمعها من قبل هذه الأجهزة النقالة.

وإنه باستخدام جهاز استشعار نبضات القلب في الأيفون أو أبل ووتش أو الميكروفون أو جهاز استشعار معدل التنفس أو استشعار الحركة وغير ذلك سوف تتعرف هذه التقنية على وقت دخول الشخص في النوم.

وسوف يعرض الجهاز للمستخدمين تقريرًا عن جودة وعدد ساعات النوم.

إذا استيقظ الشخص في الليل أو ذهب إلى السرير في وقت متأخر سيقوم الجهاز بتعديل وقت التنبيه تلقائيًا لكي يمنحه المزيد من النوم.

وسيقوم هذا النظام أيضًا بتذكير المستخدمين بمواعيد نومهم إذا تغيرت أنماط النوم لديهم.

ويمكن تطبيق هذه التقنية مع نظام التشغيل iOS 11 أو ربما الإصدارات المستقبلية من iOS.

وسجلت أبل في براءة الاختراع الخاصة بها أنه: “ في بعض التطبيقات يمكن للجهاز النقال ضبط إعداد التنبيه على أساس بداية فترة الدخول للنوم الخاص بمستخدم الجهاز ”.

على سبيل المثال يمكن أن يكون وقت الكمون هو مقدار الوقت الذي يستغرقه المستخدم للدخول في النوم بعد ذهاب الشخص للنوم ( يذهب إلى السرير على سبيل المثال).

يمكن للجهاز تحديد متى ينوي المستخدم أو يحاول الذهاب إلى النوم على أساس أنشطة طقوس النوم الخاصة به.

وتقول أبل إن ” أنشطة طقوس النوم هذه هي الأشياء التي يفعلها المستخدم قبل الذهاب إلى النوم مثل تنظيف الأسنان ” .