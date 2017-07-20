مشروب سحري لحرق الدهون في أيام - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

إذا كنت قد اكتسبت الوزن الزائد ولم نستطيع التخلص منه ، نقدم لكِ هذا المشروب الرمضاني السحري لحرق الدهون لتنعمي بالرشاقة والنشاط.

مكونات مشروب حرق الدهون قبل العيد:

كوب من الماء

3 أعواد قرفة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

شريحة من الليمون الحامض

ربع ملعقة صغيرة من بذور الخلَ

ملعقة صغيرة من بذور الشومر المطحونة

طريقة تحضير مشروب حرق الدهون قبل العيد:

قومي بغلي الماء لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي المكونات إلى الماء واتركيها على النار مدة دقيقتين.

بعدها أطفئي النار وغطي المزيج واتركيه مدة 15 دقيقة. ثم صفيه وقومي بتناول نصف الكمية بعد تناول وجبة الفطور، والنصف الآخر قبل تناول وجبة العشاء .

استمري في تناول هذا المشروب يومياً وستتخلصين من الدهون المتراكمة خلال أياام.