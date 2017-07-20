مشروب سحري لحرق الدهون في أيام - صحيفة صدى الالكترونية

مشروب سحري لحرق الدهون في أيام
إذا كنت قد اكتسبت الوزن الزائد ولم نستطيع التخلص منه ، نقدم لكِ هذا المشروب الرمضاني السحري لحرق الدهون لتنعمي بالرشاقة والنشاط.
مكونات مشروب حرق الدهون قبل العيد:
كوب من الماء
3 أعواد قرفة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
شريحة من الليمون الحامض
ربع ملعقة صغيرة من بذور الخلَ
ملعقة صغيرة من بذور الشومر المطحونة
طريقة تحضير مشروب حرق الدهون قبل العيد:
قومي بغلي الماء لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي المكونات إلى الماء واتركيها على النار مدة دقيقتين.
بعدها أطفئي النار وغطي المزيج واتركيه مدة 15 دقيقة. ثم صفيه وقومي بتناول نصف الكمية بعد تناول وجبة الفطور، والنصف الآخر قبل تناول وجبة العشاء .
استمري في تناول هذا المشروب يومياً وستتخلصين من الدهون المتراكمة خلال أياام.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9436 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلا استهبال 👊👊
اجل حرق الدهون ماقبل العيد 🤣🤣
فيه ناس بطونهم تجر للركبه من كثر الدهون اللي تحنطت وصارت دهون حمراء ماينفع فيها الا تكسير او شفط
وانتم بكل بساطه مشروب سحري
المشروب مجرد مايوصل المعده يقف واجما من هول ماشاف ويقول وش احرق وش اخلي 😂😂
اذا الشخص مايعمل دايت قاسي ويحرم نفسه حرمان اليم ورياضه ماراح يحصل نتيجه لامن مشروب ولا من غيره
abdul[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح النوم. فات العيد. والعالم رجعت الي روتينها. ولكن لدي تساؤلات. اذا كان السحر حرام كيف يكون الشراب السحري حلال ؟
كان زمان[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 1 ساعة
أعرف ناس عملوا العجايب عشان الدهون وحرقها ..
والمصيبة أنها تزود …