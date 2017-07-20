كاديلاك XTS موديل 2018 تظهر بوجه جديد ومزيد من التكنولوجيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت كاديلاك الستار عن موديل XTS 2018 الذي يأتي حالياً بشكل خارجي محسن ومزيد من التكنولوجيا ومزيد من التحسن في راحة الركوب. وظهرت صور الموديل المحسن لأول مرة في الصين من شهرين وكشفت عن تصميم معدل ومؤخرة جديدة مرتبطة بتصميم السيارات السيدان الأكبر من السيارة CT6 .

كما تم تطوير ألوان وتطعيمات السيارة في الجزء الداخلي مع لون بلاتينيوم رخامي سكري وأسود جت كومبو. كما تم اضافة تغييرات للمقاعد الأمامية التي أصبحت أكثر راحة مع اعادة تطوير نظم عزل الصوت لجعل المقصورة أكثر هدوء عن الضوضاء الخارجية. كما تم تطوير العجلات 19 و20 بوصة من حيث التصميم لتحسين راحة الركوب كما يمكن تزويد السيارة بنظام Rear Air Leveling .

وتحمل السيارة تصميم أكثر رياضية مع اضافة نسخة XTS بلاتينيوم V –sport بقوة 410 حصان تنبع من محرك V6 بشاحنين توربينيين بنظام دفع كلي بصورة قياسية وتحمل باقة الاصدارات محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 304 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

كما زودت السيارة بنظام ترفيهي حديث ونظام ملاحة مع مثبت سرعة قابل للتكيق ومكابح أوتوماتيكية أمامية وخلفية ونظام التحذير من مغادرة المسار.