بالصور.. فورد فوكاس RS الأوروبية تحصل علي نسخة خاصة جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تسعي فورد بيرفورمانس لجذب عشاق السيارات سواء في أمريكا أو في أوروبا ، فبعد تقديمها نسخة فوكاس RS ليميتد ايديشن في أمريكا الشمالية ، أصدرت كذلك نفس مزايا هذه السيارة المحدودة للنسخة الأوروبية من فوكاس RS كذلك . ولا توجد مفاجأة في الأمر مع طرح فورد لنفس السيارة في أوروبا مع باقة Option Pack التي تماثل مزايا فوكاس RS ليميتد في أمريكا.

وتشمل أهم المزايا في السيارة اضافة وحدة Quaife ميكانيكية محدودة الانزلاق للنظام التفاضلي علي المحور الأمامي للسيارة. ومن المزايا الأخري طلاء خارجي أزرق Nitrous مع سقف أسود مطفي ونفس اللون في المرايا الخارجية والاسبويلر الخلفي مع عجلات سوداء ألومنيوم قياس 19 بوصة ومقاعد ريكارو بلونين أزرق Nitrous وأسود upholstery مع مكابح بريمبو باللون الأزرق RS.

ويبقي محرك السيارة ايكوبوست سعة 2.3 لتر بشاحن توربيني في السيارة كما هو ، بقوة تبلغ 345 حصان وقدرة علي التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 4.7 ثانية وقالت الشركة أن الفتج للحجوزات علي السيارة بدأ بالفعل.