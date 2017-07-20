بالصور.. لامبورجيني هوراكان سباقية نادرة تبحث عن مشتري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يجب أن تحمل رخصة قيادة سباقية حتي يمكنك امتلاك هذه السيارة هنا لامبورجيني هوراكان المخصصة للسباقات فقط ، وذلك في حال وجدت أن هوراكان العادية باتت سيارة أليفة بالنسبة لك ، فهناك هذه النسخة الأكثر عنفاً وقوة. ولن نتحدث هنا عن قوة الأداء ، فالسيارة هنا كما قلنا مقيدة بالحلبات السباقية فقط ويحب الحصول علي رخصة قيادة GT3 للحصول علي مفاتيح السيارة ، بجانب دفع مبلغ 250 ألف دولار ، وتوجد هذه السيارة لدي تاجر لامبورجيني في لندن وتبحث عن سائق جديد.

وأدرجت السيارة للبيع من قبل HR Owen لدي موزع لامبورجيني في لندن ، وكما يبدو فحياة سيارات لامبورجيني علي الحلبات السباقية قصيرة. وقد صممت السيارة للمشاركة في بطولة لامبورجيني Blancpain Super Trofeo Series لعام 2016 ولكنها نافست فقط لنصف موسم بسبب التزامات مالكها وهو ما يجعلها أكثر اثارة بالنسبة لمالكها الجديد لأنها لم تستهلك لأنها قطعت فقط مسافة 2.485 ميل.

وصنعت السيارة بالتعاون بين دالارا المتخصص في السيارات السباقية وتصنيعها ، وهذه السيارة التي تحمل اسم لامبورجيني هوراكان LP620-2 Super Trofeo تم تطويرها لتحقيق أداء سباقي مثير مقارنة بنظيرتها العادية بقوة 580 حصان. وتم تقوية محرك السيارة V10 سعة 5.2 لتر ليولد قوة تبلغ 620 حصان ترسل للعجلات الخلفية .

كما يبلغ وزن السيارة 1270 كجم بعد أن كانت في النسخة العادية 1.509 كجم وهو ما يحقق معدل مثير لتوزيع القوة بالنسبة للوزن بواقع 2.05 كجم لكل حصان .