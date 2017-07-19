الخرطوم والأمم المتحدة يبحثان أوضاع اللاجئين الجنوبيين بالسودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

بحث النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، مع منسق الأمم المتحدة المقيم للشئون التنموية والإنسانية مارتا رويداس، اليوم الأربعاء بالخرطوم، أوضاع اللاجئين الجنوبيين بالسودان، موجها الجمعيات المختصة بتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية لإنجاح البرامج المشتركة.

وناقش الجانبان دور الأمم المتحدة في الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية في إطار إعادة البناء والاستقرار والسلام، مؤكدين دعمهما لمبادرة الأمم المتحدة في إنشاء مركز متخصص للتدريب وبناء القدرات للكوادر العليا.

وتناول اللقاء الوضع في دارفور، والعمل على دعم الحلول طويلة الأمد، وسبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.