مندوب مبيعات يكبد شركة اتصالات خسائر بـ596 ألف درهم في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

مندوب مبيعات يكبد شركة اتصالات خسائر بـ596 ألف درهم في الإمارات
اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم الأربعاء، مندوب مبيعات يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة اتصالات، بالتسبب في تكبيد شركة اتصالات خسائر مالية بقيمة 596 ألفاً و881 درهماً، وذلك عن طريق حصوله على هواتف نقالة وشرائح هاتفية بوثائق مزورة.
وأكدت النيابة العامة أن “ المتهم استغل عمله في الشركة المتعاقدة مع شركة اتصالات وزور طلبات الحصول على الهواتف النقالة والشرائح وقدم الطلبات إلى الشركة ثم استطاع بموجبها الاستيلاء على 35 هاتفاً و198 شريحة ” .
وطلبت النيابة العامة بإيقاع عقوبة السجن في حق المتهم عن تهم تزوير واستغلال وظيفته في الاحتيال على شركة اتصالات والإضرار بالمال العام، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8550 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرامي