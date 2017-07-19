 مندوب مبيعات يكبد شركة اتصالات خسائر بـ596 ألف درهم في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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مندوب مبيعات يكبد شركة اتصالات خسائر بـ596 ألف درهم في الإمارات

مندوب مبيعات يكبد شركة اتصالات خسائر بـ596 ألف درهم في الإمارات
ابوظبي(صدى):

اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم الأربعاء، مندوب مبيعات يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة اتصالات، بالتسبب في تكبيد ‏شركة اتصالات خسائر مالية بقيمة 596 ألفاً و881 درهماً، وذلك عن طريق حصوله على هواتف نقالة وشرائح هاتفية بوثائق مزورة.

وأكدت النيابة العامة أن “ المتهم استغل عمله في الشركة المتعاقدة مع شركة اتصالات وزور طلبات الحصول على الهواتف النقالة والشرائح وقدم الطلبات إلى الشركة ثم استطاع بموجبها الاستيلاء ‏على 35 هاتفاً و‏198 شريحة ” .‏

وطلبت النيابة العامة بإيقاع عقوبة السجن في حق المتهم عن تهم تزوير واستغلال وظيفته في الاحتيال ‏على شركة اتصالات والإضرار بالمال العام، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8550 ] نشر منذ 2 ساعتين

حرامي

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