مندوب مبيعات يكبد شركة اتصالات خسائر بـ596 ألف درهم في الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم الأربعاء، مندوب مبيعات يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة اتصالات، بالتسبب في تكبيد ‏شركة اتصالات خسائر مالية بقيمة 596 ألفاً و881 درهماً، وذلك عن طريق حصوله على هواتف نقالة وشرائح هاتفية بوثائق مزورة.

وأكدت النيابة العامة أن “ المتهم استغل عمله في الشركة المتعاقدة مع شركة اتصالات وزور طلبات الحصول على الهواتف النقالة والشرائح وقدم الطلبات إلى الشركة ثم استطاع بموجبها الاستيلاء ‏على 35 هاتفاً و‏198 شريحة ” .‏

وطلبت النيابة العامة بإيقاع عقوبة السجن في حق المتهم عن تهم تزوير واستغلال وظيفته في الاحتيال ‏على شركة اتصالات والإضرار بالمال العام، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم في السجن.