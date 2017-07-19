مطار القاهرة يشدد على تنفيذ دخول القطريين بتأشيرة مسبقة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

طالبت سلطات مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، شركات الطيران العاملة بتنفيذ قرار دخول القطريين إلى مصر غدا الخميس بتأشيرات دخول مسبقة يحصلون عليها من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، مع تقديم استثناءات لبعض الحالات.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أنه قامت سلطات مطار القاهرة بالتنبيه على كل شركات الطيران العاملة بعدم نقل القطريين بدون تأشيرات دخول والتركيز على الدول التى يصل من خلالها القطريون، بعد وقف الرحلات المباشرة عقب قطع العلاقات 5 يونيو الماضى، وخاصة شركات الطيران العاملة من الكويت والأردن وسلطنة عمان وتركيا ولبنان.

وأوضحت أنه يتم من خلال هذه الدول وصول القطريين منها على أن يتم إعادة القطريين الذين يصلون بدون تأشيرات على نفس الطائرات التى ستنقلهم إلى مصر.

وقالت المصادر: يتضمن القرار أيضا ضرورة حصول حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة القطرية على تأشيرات الدخول المسبقة فى إطار تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل، بينما يتضمن القرار استثناء الأزواج والزوجات المتزوجات من مصريين والأبناء والبنات من هذه الزيجات.

وأشارت المصادر إلى أن الطلاب القطريين الدارسين فى الجامعات الحكومية المصرية سوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة ٣ شهور على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات خلال هذه الفترة.