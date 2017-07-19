 انتشار تجارة المخدرات في الأنبار العراقية بعد تحريرها - صحيفة صدى الالكترونية

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انتشار تجارة المخدرات في الأنبار العراقية بعد تحريرها

انتشار تجارة المخدرات في الأنبار العراقية بعد تحريرها
بغداد(صدى):

أكد مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، انتشار ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات ما بين سكان المحافظة، منذ تحرير معظم مدن المحافظة من قبضة تنظيم داعش.

وقال المقدم سعدون العيساوي بشرطة الأنبار لوكالة الأنباء الألمانية، إن “ شرطة المحافظة قامت بضبط آلاف الأشرطة والحبوب المخدرة عند تجار متخصصين في بيعها داخل الأسواق بمدن المحافظة، بشكل غير معروف ” .

وأضاف العيساوي، أن “ تجارة المخدرات أصبحت تجارة مربحة تدر مبالغ طائلة في مدن المحافظة، نظراً لازدياد متعاطيها، وأن انتشارها سيؤدي إلى تفكيك المجتمع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8550 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله عليهم

[ عدد التعليقات: 1653 ] نشر منذ 55 دقيقة

اقتصاد ايران منهار وتحتاج ان تكسب المال باي طريقه !

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