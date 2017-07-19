" الجارديان " : جريمة كراهية ضد مدرسة إسلامية بأستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

ذكرت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية، أن إحدى أكبر المدارس الإسلامية في ولاية كوينزلاند الأسترالية، تعرضت لجريمة كراهية بعد العثور على حقيبة تحمل علامة الصليب المعقوف التي ترمز للنازية وبها بقايا رأس خنزير.

وكان موظفو المدرسة الإسلامية فى بريسبان، قد اكتشفو، حقيبة رأس الخنزير المتعفن حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم قبل ساعات من وصول أكثر من ألف طالب إلى المدرسة بعضهم في سن الخامسة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن التحقيقات جارية بعد أن تم استدعاء ضباط إلى المدرسة.