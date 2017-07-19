الحكيم والجبوري يبحثان مع الأمم المتحدة جهود الإعمار بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ناقش عمار رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم، بمكتبه في بغداد اليوم، مع نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جورجي بوستن دور الأمم المتحدة الداعم للعراق في مرحلة ما بعد تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وقال الحكيم ،خلال اللقاء ، إن العراق أمام مرحلة مهمة تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لترسيخ تجربته الديمقراطية ، مشيرا إلى أن استقرار العراق استقرار للمنطقة والعالم واي اضطراب فيه لن يبقى عند حدوده وسيرتد على الجميع لما للعراق من تأثير ومكانة وتاريخ وجغرافية.

ولفت إلى أن التسوية السياسية الوطنية ” خريطة طريق ” لمرحلة ما بعد داعش الإرهابي وانها وجدت لضرورة ملحة تفرضها طبيعة التحديات ، داعيا الى اعتماد الحوار لحل المشكلات وان تلعب الامم المتحدة دورا في اعتماد الحوار سبيلا لحل الاشكاليات.

كما التقي رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستن،و استعرضا ابرز تطورات الملفين السياسي والأمني و دور الامم المتحدة في دعم مشروع المصالحة الوطنية والعمل على تقريب وجهات النظر بين الاطراف والمكونات العراقية.

واكد رئيس مجلس النواب ضرورة معالجة كل الخلافات والمشكلات التي تشهدها الساحة العراقية وتعزيز الثقة على المستويين السياسي والمجتمعي، من اجل الانطلاق نحو مشروع موحد للمصالحة، مشددا على اهمية دور الامم المتحدة في ذلك.

ودعا الى تعزيز الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في الموصل بدحر داعش بجهد سياسي يتمثل بحل الخلافات والعمل على إعادة اعمار المناطق المحررة وعودة النازحين، مما يتطلب دعماً دولياً للعراق لان حجم الضرر الذي خلفه داعش كان كبيرا جدا.

من جانبه، جدد بوستن دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب واعادة الاعمار وعودة المهجرين والنازحين لمناطقهم المحررة.