محافظ خميس مشيط يقدم التعازي لذوي الشهيد الشهراني - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قدم محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، اليوم الأربعاء، التعازي لذوي الشهيد عايض بن سعيد الشهراني الذي أستشهد دفاعا عن الدين والمليك والوطن، ودفاعا عن هذا البلد الكبير مهبط الحي والرسالة، وأرض المقدسات الإسلامية، ونحن جميعا فداء لهذا الوطن .

ونقل ” ابن مشيط ” ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، و سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز لذوي الشهيد

ودعى ابن مشيط للشهيد بالمغفرة وأن يرحم جميع شهداء الوطن في كل مكان وأن يشفى مرضاهم وأن ينصر المرابطين على الحدود .