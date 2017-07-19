لاجئون يتظاهرون أمام السفارة الألمانية في اليونان للمطالبة بلم شمل أسرهم - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

تظاهر عشرات اللاجئين، اليوم الأربعاء، أمام السفارة الألمانية في العاصمة اليونانية أثينا، للمطالبة بتسريع إجراءات لم شملهم بأسرهم.

وهتف المتظاهرون: “ لا نريد سوى الذهاب لأسرنا ” و ” ألمانيا ألمانيا ” .

وجرت المظاهرة بشكل سلمي وسمح لممثلين عن المتظاهرين بدخول السفارة لتقديم مطالبهم، وكان أغلب المتظاهرين من النساء والأطفال.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن نحو 2500 شخص ينتظرون لم شملهم بأسرهم، ولكن عملية لم الشمل تسير بشكل متباطئ.