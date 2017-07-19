⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تطيح ببريطاني هارب من حكم بالسجن 24 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

تمكنت الشرطة الإماراتية من القبض على بريطاني متهم في قضايا كبرى، وصفته بريطانيا بأنه ” أحد أكثر الهاربين البريطانيين المطلوبين للعدالة ” .

وقال مسؤولون في السفارة البريطانية في الإمارات اليوم الأربعاء، إن المتهم جيفري جونسون ” تورط في عدد من جرائم الاحتيال شديدة التعقيد بلغت قيمتها أكثر من 800 مليون درهم إماراتي (217.80 مليون دولار) وجرائم غسيل أموال بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات درهم إماراتي ” .

وأوضح ستيف بيكر مسؤول الارتباط بمكتب مكافحة الجرائم المالية البريطاني في بيان وزعته السفارة البريطانية أن ” جونسون كان هاربا منذ عام 2014 وعندما ضاق الخناق عليه اعتقد أنه يمكن أن يدخل دبي بشكل غير قانوني قادما من كينيا لتجنب القبض عليه ” .

وتابع ” سيقضي المجرم عقوبته وهي 24 عاما في السجن وسيكون ذلك رسالة لمن تسول له نفسه أن يرتكب هذه الجرائم و يهرب من العدالة ” ، مشيرا إلى أن جيفري هرب من بريطانيا برفقة ابنه جاريث (مازال هاربا) في يوليو 2014، وتم الحكم عليه في شهر سبتمبر 2014 بقضاء 24 سنة في السجن.