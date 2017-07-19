بريطانيا تحسم الجدل بشأن تقرير سري حول التطرف - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أنهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجدل المزعوم حول إخفاء تقرير سري يتهم السعودية بتمويل أنشطة متطرفة في بريطانيا، ونفت أي صحة للتقارير المزعومة أو رفض نشرها.

وذكرت تقارير بريطانية، أن ” ماي ” كشفت جميع التقارير المزعومة وسمحت للأحزاب المعارضة وجماعات معروفة بعدائها للسعودية، بالاطلاع عليها وتفحصها في مجلس الملكة الخاص.

وأضافت أن التقارير لم تظهر المزاعم التي روجت لها بعض هذه الجماعات، إلا أن هناك معلومات سرية محددة، كان لابد من منعها من النشر لدواع أمنية.