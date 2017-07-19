النيابة العامة توقف أحد " مشاهير السناب " 35 يومًا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة الليث، من القبض على أحد ” مشاهير السناب ” بالمحافظة، بعد تغريدة كتبها في سنابه اتهم فيها أحد القطاعات الحكومية، وتمت إحالته للنيابة، والتي أصدرت أمرها بحبسه 35 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان الشاب، قد أسس له صفحة بالسناب تعتني بالمواطنين وتهدف إلى إيصال صوتهم للمسؤولين- على حد قوله- وهو ما جعله يحقق شعبية واسعة على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها، لكنه غرد في إحدى المرات ضد أحد القطاعات الحكومية بـ ” تغريدة ” اعتبرت على أنها إساءة.

وتصنف التغريدة ضمن الجرائم المعلوماتية، ما تسبب في إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، وقد أحيل للنيابة العامة بالمحافظة والتي أمرت بحبسه 35 يوماً على ذمة التحقيق.