 المعلمي: لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 19

    يوليو

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المعلمي: لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج

المعلمي: لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج
عادل الحربي(صدى):

طالب المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الأربعاء، قطر بتنفيذ كل المطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع المقاطعة لها، مشدداً على أنه ” لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج ” .

وقال المعلمي في لقاء مع قناة ” الحدث ” : ” سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب قطر ” ، مشيرًا إلى أن “ الدوحة تحاول الاستقواء بالجهات الأجنبية ” .

وتابع: ” لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج ” ، مشيرًا إلى أن قطر ليست محاصرة وأنها تهول الأمور أكثر من اللازم، بحسب تعبيره.


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