المعلمي: لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج - صحيفة صدى الالكترونية

المعلمي: لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج
طالب المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الأربعاء، قطر بتنفيذ كل المطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع المقاطعة لها، مشدداً على أنه ” لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج ” .
وقال المعلمي في لقاء مع قناة ” الحدث ” : ” سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب قطر ” ، مشيرًا إلى أن “ الدوحة تحاول الاستقواء بالجهات الأجنبية ” .
وتابع: ” لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج ” ، مشيرًا إلى أن قطر ليست محاصرة وأنها تهول الأمور أكثر من اللازم، بحسب تعبيره.
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