طائرات بشار تشن هجومًا على تلال عرسال - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أغارت طائرات حربية تابعة لقوات بشار، اليوم الأربعاء، على منطقة تلال عرسال الواقعة على الحدود السورية اللبنانية، وقصف منطقة وادي الخيل والكسارات التي يتمركز فيها مسلحون لجبهة النصرة.

يأتي ذلك بينما أكمل الجيش اللبناني استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في بلدة عرسال والتي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أن الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، بدون تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.